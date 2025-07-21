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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي فى معسكر طبرقة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري


يخوض فريق الأهلى مباراة ودية، اليوم، أمام فريق الملعب التونسى ضمن معسكر الأهلى المقام فى طبرقة بتونس. وتعد المباراة فرصة لمنح كل اللاعبين فرصة للمشاركة فى تلك المواجهة.

تقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة. 


وانتظم الأهلي فى المعسكر الخارجى بداية من يوم الجمعة الماضية فى اطار الاستعدادات للموسم الجديد .. وحرص الجهاز الفنى بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو على الارتفاع بالمعدل البدنية لكل اللاعبين والتدرب على فترتين صباحية ومسائية. 

ويجاول ريبيرو استغلال كافة اللاعبين خلال مباراة اليوم من خلال الدفع بتشكيل فى الشوط الأول وتشكيل أخر فى الشوط الثانى لرؤية كافة اللاعبين والتعرف على مدى الاستجابة لتعليمات الجهاز الفنى .


ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة ودية ثانية يوم الجمعة القادمة مع البنرزتى التونسى قبل أن يختتم الفريق معسكر يوم 26 من الشهر الجاري .
وقال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن معسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة طبرقة التونسية يسير بشكل مميز، ويشهد حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتحقيق الاستفادة القصوى قبل العودة لمنافسات الموسم الجديد.
وأوضح: الأجواء في معسكر الإعداد مثالية للغاية، خاصة أن النادي اختار مكانًا مناسبًا يضمن الهدوء والتركيز، وهناك رغبة من جانب اللاعبين في الاستفادة من كل دقيقة بفترة الإعداد، نظرًا لما تمثله من أهمية قبل بداية الموسم الجديد الذي نسعى خلاله للفوز بكل البطولات.
وأضاف: الاهتمام كبير بالنواحي البدنية، وهو أمر طبيعي في فترة الإعداد، وكذلك الشق الفني خاصة أن المدير الفني الجديد لديه رؤية خاصة وجوانب خططية يرغب في تطبيقها، وهذا الأمر لا يقتصر على اللاعبين فقط، وإنما هناك تركيز على خطط جديدة في تدريبات الحراس ويتم استخدام تقنيات متقدمة في إطار التحضير المناسب للمرحلة القادمة.


وأكد الشناوي أن الموسم القادم سوف يشهد تحديات عديدة وأن اللاعبين سعداء ببدء بطولة الدوري في شهر أغسطس، خاصة أن تحديد أجندة الموسم وتوقفاته وموعد نهايته يتيح للجهاز الفني ترتيب أوراقه ويحدد فترات الراحة والأحمال البدنية، وهو أمر إيجابي للجميع، وأن الموسم سوف يكون صعبًا بسبب تغير خريطة المنافسة، بعد أن قامت معظم الأندية بتدعيمات كبيرة، وهو ما يؤكد أن بطولة الدوري سوف تكون أكثر صعوبة، ولكن الأهلي لديه دوافع كبيرة للحصول على كل البطولات من خلال التحضير المناسب واحترام جميع الفرق المنافسة.

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