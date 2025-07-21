تامر أمين: عرفت وسام أبو علي لما بيجيب جول كان بيعمل كدة ليه

تحدث الإعلامي تامر أمين عن رسالة وسام أبوعلى، مهاجم الأهلي، والتي يوجهها أثناء احتفاله بالأهداف، وذلك وسط قرب رحيله إلى الدوري الأمريكي

واتفق النادي الأهلي مع نظيره كولومبوس الأمريكي، على انتقال وسام أبوعلى، بعد فترة من ضغط اللاعب على الإدارة للموافقة على العرض.

وقال تامر أمين عبر قناة "النهار": "تحية للنادي الأهلي الذي انتصر في هذه الصفقة وخرج كسبان".

وأضاف: "أنا دلوقتي بس عرفت وسام لما كان بيجيب جول، كان بيعمل كدة ليه، كان بيحتفل بعد أي هدف يعمل كدة (احتفاله بالإشارة إلى التوقيت) فـ الناس قعدت تسأله كتير، قال يعني إن أنا باجي في ميعاد بس أنا طول الوقت مش فاهم".

وأكمل: “أنا فهمتها دلوقتي بعد هذا السلوك اللي عمله وسام ومحاولة الرحيل واللحاق بالدوري الأمريكي بأي شكل حتى لو من الباب الصغير، عرفت دلوقتي إن الحركة دي معناها أنا مستعجل أنا ماشي متعطلونيش أنا عندي ميعاد، متعطولنيش يا دوب تحلية بضاعة، عندي ميعاد مع الباسبور الأمريكي”.