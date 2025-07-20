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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وداع واعتذار.. ناقد يكشف: وسام أبو علي يجهز فيديو للجماهير

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تجهيز اللاعب وسام أبو علي، فيديو اعتذار ووداع للجماهير؛ بعد أزمته مع النادي وإصراره على الرحيل من الأهلي.

وكتب عمرو الدردير  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "وسام يجهز رسالة مصورة (فيديو) للجماهير تتضمن "وداع واعتذار" عن كل ما حدث خلال الأيام الماضية".

وأضاف :"وسام أبلغ زملائه في الفريق أن اليوم هوااليوم الأخير له في النادي الأهلي".

وتحدث محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، عن أزمة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي وإصراره على الرحيل من المارد الأحمر.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم: “الأهلي بيعمل من الفسيخ شربات، وأي لاعب بيجيب جولين مع الأهلي بيروح لحتة تانية، ولكن وسام أبو علي مهاجم مميز، وأنا مش عارف أتعاطف معاه ولا لأ”.

وأضاف: “حتة إنه فلسطيني، هي ما أثارت تعاطف الجماهير الأهلاوية، على الرغم من أنه لا يوجد فارق بينه وبين أزارو أو فلافيو، كما أن وسام أبو علي لا يعلم شيئا عن غزة، ولا أحب المزايدات عن حبنا لفلسطين”.

عمرو الدردير وسام أبو علي الأهلي مهاجم الأهلي الناقد الرياضي عمرو الدردير

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