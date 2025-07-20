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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الرحيل عن الأهلي.. صفقة انتقال وسام أبو علي تقترب من الحسم| القصة الكاملة

وسام ابو علي
وسام ابو علي
أمينة الدسوقي

شهدت أروقة النادي الأهلي تطورات متسارعة بشأن مستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي بات قريبًا من مغادرة القلعة الحمراء بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

اقتراب رحيل وسام ابو علي عن الأهلي 

ورغم ارتباط اللاعب بعقد طويل الأمد مع الأهلي، فإن تمسكه بالرحيل وتكرار غيابه عن التدريبات دون إذن دفع إدارة النادي لاتخاذ إجراءات تأديبية ضده، شملت توقيع غرامات مالية طبقا للائحة الفريق، إلى جانب استبعاده من معسكر الإعداد المقام حاليًا في تونس، بعد تغيبه عن القياسات البدنية والفحوصات الطبية.

ظهور أخير في التتش

ورصدت عدسات النادي صباح اليوم الأحد، ظهور وسام أبو علي في مقر الأهلي بالجزيرة، حيث خاض تدريبات بدنية منفردة، تنفيذا لتعليمات الجهاز الفني وتحت إشراف محمد يوسف المدير الرياضي. 

وجاءت هذه الحصة التدريبية عقب راحة استمرت يومي الجمعة والسبت، وفق البرنامج الموضوع مسبقا للاعب.

صفقة انتقال شبه منجزة

ووفق تقارير صحفية يضع مسؤولو النادي اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال وسام إلى كولومبوس كرو الأمريكي، في صفقة تقدر بـ7.5 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يتم سداد المبلغ على دفعتين الأولى بقيمة 5.5 مليون دولار تدفع فور توقيع العقود، والثانية بقيمة 2 مليون دولار تسدد في يناير المقبل.

كما ينص الاتفاق على حصول الأهلي على نسبة 15% من قيمة إعادة البيع في حال انتقال اللاعب مستقبلا إلى نادي آخر، إضافة إلى حوافز مالية بقيمة 2 مليون دولار، تصرف عند تحقيقه ارقام تهديفية محددة مليون دولار عند تسجيله 10 أهداف، ومليون أخرى حال وصوله إلى 15 هدفًا.

سيريوس السويدي يستفيد من الصفقة

ومن المنتظر أن يحصل نادي سيريوس السويدي – النادي السابق لوسام – على 10% من قيمة الصفقة، أي نحو 750 ألف دولار، بموجب بند إعادة البيع المنصوص عليه في عقد انتقاله إلى الأهلي في يناير 2024.

الإبعاد من المعسكر والتغريم

وكان المدير الرياضي بالنادي الأهلي محمد يوسف، قد قرر بالتنسيق مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، استبعاد اللاعب من معسكر الفريق بتونس، على خلفية امتناعه عن إجراء القياسات البدنية والأشعة المطلوبة لتحديد حالته الصحية، وهو ما اعتبره الجهاز الفني إخلالا باللوائح والانضباط، وأدى إلى توقيع غرامات إضافية عليه.

خمس بطولات في فترة قصيرة

ورغم قصر فترة تواجده داخل جدران الأهلي، تمكن وسام أبو علي من حصد 5 بطولات مع الفريق، وهي الدوري المصري الممتاز مرتين، دوري أبطال أفريقيا، السوبر المصري، وكأس بطولة القارات الثلاث (الإنتركونتيننتال).

وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي النادي الأهلي الأهلي مقر الأهلي بالجزيرة

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