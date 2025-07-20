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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد العدل: شيكابالا أسطورة الزمالك.. والأهلي مستفيد من رحيل وسام أبو علي

مدحت العدل
مدحت العدل

أكد السيناريست والمنتج، محمد العدل، أن الأهلي هو المستفيد الوحيد من رحيل وسام أبو علي عن الفريق. 

وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "ON": ما يهمني هو أن الأهلي هو المستفيد الوحيد من رحيل وسام أبو علي، وانتقاله في المستقبل إلى بيراميدز او الزمالك، لا يعنيني والأهم هو استفادة الاهلي بالحصول على ١٠ مليون دولار". 

وتابع: معلومتي أن وسام أبو علي سيرحل عن الأهلي ويتبقى هو تحويل الفلوس من النادي الأمريكي على حساب النادي الاهلي، وحال عدم رحيله عن الأهلي لن يكون مؤثرًا.. والأهلي يمتلك السيولة المادية على شراء أي لاعب". 

وواصل: شيكابالا كلاعب لم يأتي مثله ولكن لقب الأسطورة له مقاييس مختلفة مثل الألقاب والأرقام والشخصية ولكن شيكابالا ما قدمه فهو أسطورة للزمالك فقط". 

وأكمل: جمهور الأهلي يريد أن يكون هو المتحكم في زمام الأمور في كل ما يخص الفريق، ويريد أن يتدخل في أمور ليس له دخل بها، فهناك مجلس إدارة وهناك مدير فني، وأرى أن مجلس الأهلي برئاسة الخطيب يسير بخطى صحيحة، وهناك نظام وـدوار داخل النادي الأهلي عكس باقي الأندية فالأهلي لا يدار بعشوائية وكل شخص يعلم مهام عمله جيدًا".

محمد العدل الأهلي وسام أبو علي شيكابالا

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