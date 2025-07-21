الشناوي: تواجد أسماء كبيرة في غرفة ملابس الأهلي يدعم الوافدين الجدد

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن دوره كقائد ينبع أولاً من كونه لاعبًا داخل المستطيل الأخضر، مشددًا على أن الاحترام المتبادل هو الأساس في علاقة جميع اللاعبين داخل الفريق.





الخبرة والدعم داخل غرفة الملابس

أوضح الشناوي أن حمله لشارة القيادة يفرض عليه دورًا في احتواء أي مشكلات داخلية، مشيدًا بالدور المهم للاعبين أصحاب الخبرة مثل تريزيجيه، حسين الشحات، محمد هاني، محمد شريف وأفشة، في دعم وتحفيز زملائهم قبل المباريات الكبرى.





روح واحدة داخل الفريق

وأشار الشناوي إلى أن الأهلي دائمًا على قلب رجل واحد، سواء في المباريات الودية أو الرسمية، مبينًا أن رحيل بعض اللاعبين مع كل موسم أمر طبيعي، لكن يبقى الكيان قويًا بمن حضر. ووجه تحية للاعبين الذين غادروا بعد أن قدموا الكثير للنادي، مؤكدًا أن جميع من يشارك أو يجلس على مقاعد البدلاء يبذل الجهد نفسه.





دعم اللاعبين الجدد والتأقلم السريع

وأضاف الشناوي أن تواجد أسماء كبيرة في غرفة الملابس يساهم في دعم الوافدين الجدد، حيث يتم عقد جلسات خاصة معهم لتسريع عملية التأقلم، وتقديم المساندة اللازمة لهم، مع تعريفهم بثقافة النادي وقواعده.





الهدف واحد والنجاح جماعي

أكد قائد الأهلي أن كل لاعب يعرف دوره بدقة، والجميع يدعم من يتواجد داخل الملعب، وهو ما يفسر النجاحات المستمرة للفريق. وشدد على أن الهدف الأسمى هو تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير.





رسالة خاصة للجماهير

اختتم الشناوي تصريحاته برسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن دعمهم هو سر النجاح، مطالبًا بمساندة اللاعبين الجدد والشباب، ومتعهدًا ببذل أقصى الجهد للفوز بكل البطولات وإبقاء رؤوس الجماهير مرفوعة دائمًا.