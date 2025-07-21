لاعب الأهلي السابق: الجمهور تعامل مع أزمة وسام أبو علي بالعاطفة

أكد أسامة عرابي لاعب الأهلي السابق، أن الطريقة التي تعامل بها الفلسطيني وسام أبوعلى، بالضغط على الأهلي من أجل الرحيل، خارج نطاق الاحترافية واحترام التعاقد.

أضاف عرابي، ببرنامج “الماتش” على قناة “صدى البلد”، أنه ليس ضد فكرة رحيل وسام أبوعلى، لخوض تجربة جديدة، طالما كانت رغبته عدم الاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وأشار إلى أن الأهلي كان سببًا في نجومية وسام أبوعلى وتلقيه العديد من العروض، لكن تعامل اللاعب بالتمرد وعدم حضور التدريبات، كان أمرًا غير مقبول على الإطلاق.

أوضح نجم الأهلي السابق، أنه يؤيد بيع وسام أبوعلى، رغم إمكانياته المميزة التي جعلت الجمهور يرتبط به بشكل كبير، متابعًا "مع احترامي لوسام وإمكانياته، الأهلي على مدار تاريخه الكبير لم يقف على لاعب مهما كان اسمه، وغضب الجمهور سببه هو التعامل بعاطفية وحب للنادي