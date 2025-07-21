مدحت شلبي: ريبيرو غاضب من ادارة الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن غضب واستياء الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الإدارة الحمراء بسبب معسكر إعداد الفريق.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد الخارجي في مدينة طبرقة ويستمر حتى يوم 26 يوليو الجاري، ويتضمن المعسكر مباراتين وديتين. وتلعب مباراة الأهلي ضد الملعب التونسي، في تمام الساعة الثامنة من مساء الإثنين.

وقال مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر1»: "طبعا الأهلي كان متفق على معسكر في إسبانيا، والراجل ريبيرو كان يريد معسكر في بلده إسبانيا، وطبعا الجو مختلف والدنيا مختلفة في إسبانيا.

وأضاف: ريبيرو لما عرف إن المعسكر هيكون في تونس اتضايق وكان مستاء جدا، وإدارة الأهلي أقنعته وقالت له إن النجم الساحلي هيدفع التكاليف، وجه في الآخر النجم الساحلي خلع والمباراتين هيكونوا ضد الملعب التونسي والبنزرتي.