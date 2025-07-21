تطورات صفقة وسام أبو علي بعد الأزمة الأخيرة

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن موسم الانتقالات الجاري يختلف كليًا عن المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي أشعل سوق الانتقالات مبكرًا قبل بطولة كأس العالم للأندية، من خلال إبرام صفقات قوية، مما تسبب في حالة من السخونة غير المعتادة على مستوى الصفقات والأندية المنافسة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النادي الأهلي لا يزال بحاجة إلى تدعيم صفوفه بمهاجم ومدافع، خاصة بعد اقتراب مهاجمه وسام أبو علي من الرحيل رسميًا، موضحًا أن المفاوضات مع أحد الأندية الأمريكية بلغت مراحلها النهائية.

وأفاد بأن النادي الأهلي وافق على العرض الأمريكي المقدم لضم وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيرحل خلال الساعات القليلة المقبلة، وأن قيمة التعاقد زادت بعد رفع اللاعب لقيمة العرض المتفق عليه، معتبرًا أن رحيله جاء أيضًا بسبب حالة التوتر الأخيرة مع الجماهير.

وشدد عصام على أن النادي الأهلي لم يتنازل عن شروطه المالية، وتمسك بالقيمة المطلوبة في الصفقة، وهو ما تحقق بالفعل، مؤكدًا أن الكلمة النهائية في انتقال وسام أبو علي جاءت وفقًا لرؤية الإدارة.

