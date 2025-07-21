أحمد شوبير يكشف عن بديل مفاجئ لـ وسام أبو علي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بديل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي المرتقب رحيله للدوري الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية: أحد المرشحين للعودة من جديد للنادي الأهلي هو أحمد حسن كوكا ليكون خليفة وسام أبو علي.

وأضاف: الأهلي وضع كوكا كأحد الخيارات المتاحة لتعويض رحيل الفدائي ورغبة اللاعب العودة للمارد الأحمر وختام مسيرته.

الجدير بالذكر أن أحمد حسن كوكا حاليا بدون نادي بعد نهاية عقده مع لوهافر الفرنسي ، ولعب الموسم الماضي27 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدف - وفق موقع ترانسفير ماركت-.

اقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة بيع وسام أبو علي لـ فريق كولومبوس الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واتفق الأهلي بشكل مبدئي على بيع وسام أبو علي بـ 7.5 مليون دولار بجانب بعض المتغيرات التي تصل قيمتها لمليوني دولار بواقع مليون دولار حال تسجيل 10 أهداف ومليون أخرى حال سجل أكثر من 15 هدف.