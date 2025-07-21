موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي والقناة الناقلة

يخوض الأهلي مباراته الودية الأولى ضمن معسكره المُقام في طبرقة التونسية، تحضيراً للموسم الجديد والمنافسات التي تنتظره محلياً وأفريقياً.

يتولى الإسباني خوسيه ريبيرو تدريبات الفريق، ويستخدم اللقاء لتقييم مستويات اللاعبين، واكتشاف نقاط القوة والضعف قبل بداية الدوري المصري في 10 أغسطس.

موعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة

الوقت حسب التوقيتات المختلفة:

السعودية، مصر: 20:00

تونس والمغرب: 18:00

الإمارات: 21:00

البث حصري عبر قناة الأهلي (تردد 12341 أفقي، معدل ترميز 27500، جودة HD)، بصوت المعلق عصام عبده.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي الودية

يقود اللقاء الحكم التونسي محرز المالكي، ويعاونه كل من وائل الحناشي ويوسف الجامي.

التشكيل المُتوقع للأهلي أمام الملعب التونسي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – ياسين مرعي – محمد شكري

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمود "تريزيجيه"

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – نيتيس جراديشار – أشرف بن شرقي

قائمة اللاعبين في المعسكر

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أشرف داري، محمد شكري، عمر كمال، مصطفى العش، كريم فؤاد، أحمد رمضان "بيكهام"، أحمد عابدين

الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، زيزو، تريزيجيه، محمد بن رمضان، طاهر محمد طاهر، أفشة، حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، محمد عبدالله

الهجوم: بن شرقي، محمد شريف، جراديشار، حمزة عبد الكريم.