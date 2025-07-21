مفاجأة.. محمد صلاح ينافس ميسي وكريستيانو في قائمة تاريخية

دخل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة أكثر اللاعبين ثباتا في المستوى على مستوى العالم.

ويُقدم محمد صلاح - البالغ من العمر 32 عامًا - أداءًا مميزًا مع ليفربول، إذ نجح في تسجيل 29 هدفًا الموسم الماضي في البريميرليج، بالإضافة إلى صناعة 18 آخرين.

قائمة اللاعبين

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر ثباتًا في المستوى كالتالي، وفقًا لشبكة “lentedesportiva” العالمية:

1- ليونيل ميسي

2 - كريستيانو رونالدو

3 - هاري كين

4 - رايان جيجز

5 - جانلويجي بوفون

6 - لوكا مودريتش

7 - واين روني

8 - تييري هنري

9 - سيرجيو راموس

10 - محمد صلاح