محمد صلاح الأغلى في فانتازي الدوري الإنجليزي

كشفت لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، عن قائمة أسعار اللاعبين في البطولة.

وحصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، كالمعتاد على أعلى سعر والذي بلغ 14.5 مليون جنيه إسترليني.

وتفوق محمد صلاح، على النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إذ حل الأخير وصيفًا له بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني.

يحصل كل لاعب على 100 مليون جنيه إسترليني لبناء تشكيله في فانتازي الدوري الإنجليزي

يُذكر أن صلاح قد سجل الموسم الماضي 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي وصنع 18 آخرين في 38 مباراة خاضهم في البطولة.