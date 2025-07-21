محمد صلاح يقود بعثة ليفربول إلى هونج كونج .. شاهد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات للنجم المصري محمد صلاح وهو يقود بعثة ليفربول إلى هونج كونج، وبداية الاستعداد للموسم الجديد.

أكد تقرير صحفي، اقتراب رحيل الإيطالي فريدريكو كييزا عن نادي ليفربول الإنجليزي، وسط اهتمام نابولي الإيطالي بضمه.

وحسب صحيفة “آس”، فإن كييزا هو اللاعب الوحيد الذي غاب عن ليفربول في رحلته الآسيوية بقرار فني .

وأضافت أن آرني سلوت مدرب ليفربول، استبعد كييزا من حساباته الفنية ، ويرغب اللاعب في العودة إلى الدوري الإيطالي.

نابولي يفتح أبوابه أمام كييزا

وتابعت أن نابولي هو الفريق الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع كييزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.