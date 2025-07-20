ريال مدريد يتحرك لضم كوناتي بعد خطف أرنولد من ليفربول

كشف تقرير صحفي فرنسي|، أن نادي ريال مدريد الإسباني، بدأ خطوات جادة للتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل سعي "الميرنجي" لتعزيز صفوفه الدفاعية التي عانت مؤخرًا من تراجع واضح، خصوصًا في بطولة كأس العالم للأندية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ليكيب"، فقد أجرى ريال مدريد اتصالات مباشرة مع إدارة ليفربول للاستفسار عن الشروط التي قد تفتح الباب أمام رحيل كوناتي هذا الصيف، في ظل تبقي موسم واحد فقط في عقده مع "الريدز"، وعدم التوصل حتى الآن لاتفاق لتجديد التعاقد بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن المحادثات بين الناديين لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يُبدِ ليفربول حتى اللحظة موقفًا نهائيًا سواء بالموافقة على بيع المدافع الدولي أو التمسك ببقائه حتى نهاية عقده.

وتأتي هذه الخطوة من ريال مدريد بعد تعاقده مؤخرًا مع الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليفربول، ليشكل ثنائية محتملة مع كوناتي في الخط الخلفي للنادي الملكي حال إتمام الصفقة.

وتُعد هذه التحركات جزءًا من استراتيجية ريال مدريد لتعويض الغيابات والإصابات التي أثرت على استقرار الخط الدفاعي للفريق في الموسم الماضي، ولتأمين بدائل قوية تدعم الطموحات القارية والمحلية في الموسم الجديد.

وإذا نجح "الملكي" في إقناع ليفربول بالتخلي عن كوناتي، فسيكون ذلك بمثابة ضربة مزدوجة للفريق الإنجليزي، بخسارة اثنين من أبرز عناصره الدفاعية أمام نفس الوجهة، في صيف يُنتظر أن يشهد تغييرات كبيرة على مستوى تشكيل الفريق.