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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الجيرة.. القبض على المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب والضرب وتهديدها بإلحاق الآذى بها بالدقهلية.
 


 

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وبإستدعائها حضرت خالتها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) وأقرت بتضررها من جارها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وتهديدها بإلحاق الآذى بها لخلافات الجيرة بينهما.


 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الدقهلية

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