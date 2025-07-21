بعد خروجه من حسابات سلوت.. نجم ليفربول يطرق أبواب نابولي

أكد تقرير صحفي، اقتراب رحيل الإيطالي فريدريكو كييزا عن نادي ليفربول الإنجليزي، وسط اهتمام نابولي الإيطالي بضمه.

وبحسب صحيفة “آس”، فإن كييزا هو اللاعب الوحيد الذي غاب عن ليفربول في رحلته الآسيوية بقرار فني.

وأضافت أن آرني سلوت مدرب ليفربول، استبعد كييزا من حساباته الفنية، ويرغب اللاعب في العودة إلى الدوري الإيطالي.

نابولي يفتح أبوابه أمام كييزا

وتابعت أن نابولي هو الفريق الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع كييزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وجاءت قائمة ليفربول للجولة الآسيوية كالتالي:

أليسون، جوميز، إندو، فان دايك، كوناتي، دياز، سوبوسلاي، نونيز، ماك أليستر، محمد صلاح، جونز، جاكبو، إليوت، تسيميكاس، روبرتسون، جرافنبرتش، دواك، وودمان، مامارداشفيلي، كيركيز، فيرتز، فريمبونج، بيتشي، نجوموها، ميسيور، مورتون، برادلي، ستيفنسون، نيوني.