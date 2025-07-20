قائمة ليفربول لجولة آسيا التحضيرية.. صلاح يقود كتيبة الريدز أمام ميلان ويوكوهاما

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني الجديد لنادي ليفربول، عن قائمة الفريق التي ستخوض الجولة الآسيوية التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2025-2026، حيث تضم 29 لاعبًا، يتقدمهم النجم محمد صلاح.

وتُغادر بعثة ليفربول إلى آسيا، مساء الأحد، متجهة إلى هونج كونج واليابان؛ استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام كلا من ميلان الإيطالي، ويوكوهاما إف مارينوس الياباني، ضمن برنامج الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

ويأتي المعسكر الآسيوي بعد الفوز العريض الذي حققه "الريدز" في وقت سابق من اليوم، على ستوك سيتي بنتيجة 5-0، خلال لقاء ودي أُقيم خلف أبواب مغلقة على ملاعب مركز "أكسا" للتدريب، في أول تجربة قوية تحت قيادة سلوت.

قائمة ليفربول للجولة الآسيوية:

حراسة المرمى:

أليسون بيكر، جيورجي مامارداشفيلي (الوافد الجديد)، فريدي وودمان.

خط الدفاع

فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جو جوميز، كوستاس تسيميكاس، أندرو روبرتسون، ميلوس كيركيز، جيريمي فريمبونج، كونور برادلي.

خط الوسط

واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، رايان جرافينبيرخ، بوبي كلارك دوك، هارفي إليوت، تايلر مورتون، جيمس ستيفنسون، تريستان نجوموها.

خط الهجوم

محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز، كودي جاكبو، فلوريان فيرتز (الوافد الجديد)، جاك بيتشي، إسحاق ميسكيور، شيرن نيوني.

ويُنتظر أن تكون الجولة الآسيوية فرصة مثالية للمدرب آرني سلوت لوضع لمساته التكتيكية الأولى واختبار الانسجام بين العناصر القديمة والوافدين الجدد، خاصة مع وجود أسماء بارزة مثل فيرتز ومامارداشفيلي.

ويأمل جمهور ليفربول في رؤية فريقه يستعيد التوازن بعد رحيل المدرب الأسطوري يورجن كلوب، ويدخل موسمه الجديد بطموحات محلية وأوروبية متجددة، بقيادة فنية شابة تسعى لتقديم مشروع كروي مميز يعيد "الريدز" إلى منصات التتويج.