محمد صلاح الأغلى في فانتازي البريميرليج بعد موسم استثنائي

أعلنت لعبة Fantasy Premier League الرسمية التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز عن انطلاق نسختها الجديدة لموسم 2025-2026، مع تحديث قيم اللاعبين، حيث ارتفعت القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح بشكل ملحوظ.

وتم تسعير صلاح في النسخة الجديدة بـ14.5 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ12.5 مليون فقط في بداية الموسم الماضي، ما يعكس المستوى الرائع الذي قدمه مع ليفربول خلال موسم 2024-2025.

وساهم صلاح بشكل كبير في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، بعدما تصدر قائمة الهدافين برصيد 29 هدفا، بالإضافة إلى 18 تمريرة حاسمة، محققا 344 نقطة في لعبة الفانتازي، وهو أعلى مجموع نقاط يحققه منذ انضمامه للبريميرليج.

ويواصل صلاح تحطيم الأرقام داخل اللعبة، حيث تجاوز حاجز الـ200 نقطة للموسم التاسع على التوالي، ليصل إجمالي نقاطه إلى 2085 نقطة مع ليفربول.

ومع انطلاق الموسم الجديد، بدأ مدربو الفانتازي في تشكيل فرقهم وسط نقاشات حول مدى جدوى الاستثمار في صلاح بتكلفته المرتفعة.