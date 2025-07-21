وزير الرياضة ينعى شقيق طارق قنديل

يتقدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في وفاة شقيقه عبد الحميد قنديل.

سائلين المولى عزَّ وجل أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ووكان قد توفى المهندس عبد الحميد قنديل شقيق طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الإثنين.

وكتب طارق قنديل عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأكبر المهندس الاستشاري عبد الحميد حسن قنديل".

وأضاف: "وستتم الصلاة عليه اليوم الإثنين بعد صلاة العصر بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول جنوب الأكاديمية".

وأتم: "وسوف تقتصر مراسم تشييع الجنازة على الصلاة ثم الدفن في مقابر العائلة ولن يقام عزاء تنفيذاً لوصية الفقيد الغالي".