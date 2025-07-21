شركة الأهلي تعلن عن شراكة عالمية مع «إرنست ويونغ - بارتينون» للتسويق الدولي

أعلنت شركة النادي الأهلي لكرة القدم عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «إرنست ويونغ - بارتينون»، لتكون الشريك الاستراتيجي للتسويق الدولي لحقوق النادي.

وذلك بهدف استقطاب رعاة دوليين من خارج مصر، وتعزيز الحضور التجاري للنادي الأهلي على المستوى العالمي.

وتأتي هذه الشراكة التى تم توقيعها في لندن ضمن خطة شركة الأهلي لكرة القدم للتوسع في الأسواق الدولية، وبناء شبكة علاقات مع علامات تجارية عالمية تسعى للارتباط باسم الأهلي الكبير.

وفي هذا السياق تبدأ «إرنست ويونغ - بارتينون» في إعداد وتنفيذ استراتيجية تسويقية متكاملة تعمل على إبراز قيمة النادي عالميًّا، بما يتواكب مع توجه شركة الأهلي للعمل مع أفضل الخبرات العالمية، لضمان تحقيق نمو تجاري وتوسيع قاعدة شركاء النجاح خارج الحدود.