آدم الكايد يضيف اسم الزمالك على انستجرام.. شاهد

أضاف اللاعب آدم الكايد، الصفقة الجديدة، اسم الزمالك في بايو حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

آدم الكايد على انستجرام

واستقر جون إدوارد، المدير الرياضي، لنادي الزمالك، على الإعلان عن صفقة آدم الكايد، بعد إنهاء إجراءات ضمه إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الزمالك، فيديو تقديم الكايد على منصات النادي الرسمية.

ويتواجد آدم الكايد في معسكر الفريق الحالي، المقام في مدينة برج العرب، ضمن استعدادات الفريق لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد.

من جانب آخر كشفت تقارير إذاعية تونسية، اليوم الأحد، أن نادي الزمالك دخل في منافسة قوية مع النادي الأفريقي التونسي للتعاقد مع اللاعب الليبي أسامة الشريمي نجم نادي السويحلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أوردته إذاعة "نسمة سبورت"، فإن الشريمي أبدى استعداده المبدئي للانضمام إلى صفوف الأفريقي، في انتظار حسم المفاوضات الرسمية بين إدارة الناديين، إلا أن دخول الزمالك على خط المفاوضات قد يعيد ترتيب الأوراق.

ويعد الشريمي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الليبية، ويلعب في مركز خط الوسط، وقد لفت الأنظار مؤخرًا بمستوياته القوية مع فريق السويحلي في الدوري الليبي الممتاز.