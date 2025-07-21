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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يكشف مفاجأة عن مصير علي معلول

علي معلول
علي معلول
سارة عبد الله

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مصير لاعب الأهلي السابق علي معلول، خلال الموسم المقبل.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: "على معلول مازال يدرس العروض المقدمة له من أجل الإنتقال إلى نادي جديد".

ورغم مرور أكثر من شهر على إعلان رحيله عن الأهلي، لا يزال الغموض يكتنف مستقبل النجم التونسي علي معلول، أحد أبرز من ارتدوا القميص الأحمر في العقد الأخير، فبعد 42 يوما من البيان العاطفي الذي أعلن فيه نهاية رحلته داخل جدران القلعة الحمراء، لم يكشف معلول حتى الآن عن وجهته القادمة.

وحسب تقارير أخبارية، تلقى التونسي علي معلول عدة عروض من أندية خليجية خلال الفترة الماضية، غير أن هذه العروض لم ترتق لتطلعاته، سواء على الصعيد الفني أو الشخصي، ما دفعه لتأجيل قراره النهائي بشأن مستقبله الكروي، انتظارا لعرض يليق بتاريخه.

في 31 مايو الماضي، دون علي معلول سطور الوداع على حساباته الرسمية بمواقع التواصل، معلنا انتهاء رحلته التي استمرت تسع سنوات داخل النادي الأهلي، حيث كتب رسالة مؤثرة لجماهير الفريق قال فيها:"تم إبلاغي رسميا بانتهاء مشواري مع الأهلي، جمهور الأهلي العظيم، كنتم دائما سندي وعائلتي، وهتافكم كان لي الأمل والدافع، منذ أن وصلت إلى القلعة الحمراء في صيف 2016، لم أوقع عقدا مع ناد بل دخلت في عهد مع أمة اسمها الأهلي".

سيف زاهر على معلول التونسي علي معلول مصير معلول

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