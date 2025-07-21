الأهلي يرتدي زيه الأساسي أمام الملعب التونسي

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زيه الأساسي أمام نظيره فريق الملعب التونسي، خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم.

وعُقد اجتماع تنسيقي بين الجهاز الإداري في كلا الناديين اليوم، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه الأساسي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى زيًّا باللون الأزرق الفاتح، فيما يرتدي فريق الملعب التونسي زيًّا باللون الأسود بالكامل.

ويخوض الأهلي معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية ويستمر حتى ٢٦ يوليو الجاري، في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.