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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهما قدمت هتتشاف وحش.. رسالة غاضبة من محمد صبحي

محمد صبحي
محمد صبحي
سارة عبد الله

وجه محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، رسالة غاضبة في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وكتب محمد صبحي عبر ستوري انستجرام: “متستغربش لما تلاقي حد كارهك وانت معملتش معاه أي حاجة وحشة ولا تتصدم لما تعمل الخير مع حد ويردوهلك في الآخر أذية، نفوس الناس مش زي بعضها وفي قلوب كتير حوالينا ماليها الحقد والغل ف مش كل الناس هتحبك وتتمنا لك الخير”.

وتابع: "مهما قدمتلهم حاجات حلوة مهما كان قلبك أبيض وبيحب الخير للكل هتتشاف وحش في عيون ناس كتير مهما كانت تصرفاتك تلقائية وطبيعية!! ناس هتشوفها مقصودة ومدروسة حتى جدعنتك اللي بالفطرة هتتحسب منظرة وحب للظهور".

وأضاف صبحي: "مش كل الناس هتحب تعرفك على حقيقتك ولا كل الناس هتشوفك زي انت ناس كتير جدا بيشوفوك بطباعهم وسواد قلوبهم بقينا في زمن العجايب فتوقع الغير متوقع، امشي زي مانت وزي ماتربيت ومتستناش خير من حد واياك تعافر علشان تثبت لحد انك كويس".

واختتم: “مش مهم ابدا تكون عند الناس اي ولا هما باصينلك ازاي، لينا رب هو اللي عارفنا وشايف قلوبنا وعارف نوايانا وهو ده بس المهم مش البشر أبدا.”

ستوري محمد صبحي

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن صبحي يرحب بالعرض المقدم من بيراميدز، خاصة بعد تعاقد الزمالك مؤخرًا مع الحارس مهدي سليمان قادمًا من الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك موقفها من العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل دراسة مستقبل مركز حراسة المرمى داخل الفريق.

محمد صبحي الزمالك بيراميدز

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