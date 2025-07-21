تفاصيل اتفاق برشلونة مع مانشستر يونايتد بشأن ضم «راشفورد»

كشفت وكالة أسوشيتد بريس، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اتفاق نادي برشلونة الإسباني مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع مهاجمه ماركوس راشفورد، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأشارت إلى أن اللاعب يتواجد في برشلونة لإكمال إجراءات انتقاله للبلوجرانا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، على أن يوجد خيار شراء مقابل حوالي 30 مليون يورو.

وستمنح صفقة الإعارة مهاجم إنجلترا - البالغ من العمر 27 عامًا، والذي كان يُعتبر من أبرز المواهب الأوروبية - فرصةً لإحياء مسيرته التي تعثرت في السنوات الأخيرة بعد فقدانه مكانته في يونايتد، وانتهاء الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أستون فيلا.

وكان برشلونة يمتلك أفضل هجوم في كرة القدم الإسبانية وأحد أكثرها غزارة في أوروبا الموسم الماضي، لكنه كان يسعى لإضافة عنصر جديد إلى خط الهجوم ليواكب النجم الشاب لامين يامال ورافينيا والمخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

أمضى راشفورد مسيرته الكروية بأكملها في يونايتد، مسجلاً 138 هدفاً في 429 مباراة وفاز بخمسة ألقاب رئيسية، بما في ذلك كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي.

لكنه عانى من أجل الارتقاء باستمرار إلى مستوى الضجة التي أحاطت به عندما ظهر على الساحة كمراهق في عام 2016 - إذ سجل 20 هدفاً فقط أو أكثر في ثلاثة مواسم، وفي آخر موسمين له مع يونايتد، سجل ما مجموعه 15 هدفاً وأضاف أربعة أهداف أخرى في 17 مباراة معاراً إلى فيلا.

وفاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني برصيد 102 هدف، بفارق 24 هدفاً عن ريال مدريد، وصيف البطل، كما تصدر النادي الكتالوني دوري أبطال أوروبا من حيث الأهداف برصيد 43 هدفا، بفارق خمسة أهداف عن باريس سان جيرمان حامل اللقب، قبل أن يخرج على يد إنتر ميلان في الدور نصف النهائي.