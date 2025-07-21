تصرف مفاجئ من إنفانتينو بعد الإساءة لـ مدافعة إنجلترا

أعرب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن دعمه لـ جيس كارتر مدافعة إنجلترا، بعد كشفها عن تعرضها لإساءة عنصرية خلال بطولة أمم أوروبا للسيدات "يورو 2025".

وأعلنت كارتر - وهي سوداء البشرة - أمس الأحد ابتعادها عن منصات التواصل الاجتماعي طوال فترة البطولة.

وشاركت اللاعبة - البالغة من العمر 27 عامًا - كأساسية في جميع مباريات إنجلترا الأربع في البطولة، لكنها عانت في فوزها على السويد في ربع النهائي يوم الخميس الماضي، إذ استقبلت شباك المنتخب الإنجليزي هدفين في الشوط الأول.

وأدان مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الإساءة، وقال إن الاتحاد على اتصال بالشرطة البريطانية، التي تتواصل مع منصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة، لضمان تقديم المسؤولين عن جريمة الكراهية هذه إلى العدالة.

وقال إنفانتينو في بيان: "ندعم جيس، ندعم كل لاعب وكل فرد تعرض لإساءة عنصرية، لا ينبغي التمييز ضد أي لاعب بأي شكل من الأشكال، بل يجب أن يكون حرًا في تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب".

وأضاف: "في هذه الحالة، سنقدم دعمنا في أي إجراءات أخرى مطلوبة، بالإضافة إلى مشاركة البيانات لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مرتكبي هذه الإساءة".

كما نشر كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ونادي جوثام إف سي، الذي تلعب فيه كارتر، والدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، ومنتخب إنجلترا للسيدات، بيانات دعمًا للاعبة.

وصرحت زميلة كارتر في الفريق، لوتي ووبن موي، في منشور على إنستجرام، بأنها تخطط أيضًا للابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي.