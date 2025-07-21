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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرتيتا يتجاهل الحديث عن صفقة آرسنال المحتملة جيوكيرس

أرتيتا
أرتيتا
القسم الرياضي

رفض ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التعليق على سعي "الجانرز" لضم اللاعب فيكتور جيوكيريس من سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
قال أرتيتا في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "لا أستطيع التعليق على أي لاعب لم ينضم إلى مجموعتنا بعد، عندما يكون لدينا عرض ملموس لأي لاعب، سنتحدث عن ذلك".
وأضاف أرتيتا عن أداء أرسنال: "أنا سعيد للغاية، هناك العديد من الأمور التي يجب أن نضعها في اعتبارنا لضم لاعب إلى صفوفنا، أنا متفائل جدًا بأننا سنحقق ذلك قريبًا"
وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع انضمام أي لاعبين جدد إلى أرسنال في جولته الآسيوية، أجاب أرتيتا: "لا يزال هناك وقت طويل في نافذة الانتقالات وما زلنا نسعى، من حيث الأعداد، نحن نعاني من نقص وعلينا تحسين عمق وجودة الفريق".
وأتم: "نبحث باستمرار في سوق الانتقالات. وحتى ذلك الحين، علينا التركيز على اللاعبين الحاليين، وأنا سعيد جدًا بما رأيته خلال الأيام العشرة أو الخمسة عشر الماضية."
وأبرم آرسنال حتى الآن العديد من الصفقات خلال هذا الصيف وهي كيبا أريزابالاجا، ومارتن زوبيمندي، وكريستيان نورجارد ، ونوني مادويكي.

أرتيتا أرسنال سبورتنج لشبونة فيكتور جيوكيريس

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