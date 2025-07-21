بسبب وسام أبو علي.. الغندور يرد على تصريحات شوبير والمنيسي ضده

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة للإعلامي أحمد شوبير، وإبراهيم المنيسي والإعلامي الشاب محمد فارس، بشأن بيع لاعب الأهلي وسام أبو علي.

وقال خالد الغندور في فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “الناس بتبعتلي أن كابتن أحمد شوبير اتكلم عني، وابراهيم المنيسي والأستاذ محمد فارس عشان قولت النادي الأهلي لازم يعلن عن صفقة بيع وسام أبو علي، وكان باين أوى أن وسام تمرد ولوي دراع الأهلي”.

وتابع: “وسام لم حاجته ومراحش المعسكر، وفجأة لقيت زمايلي والأستاذ إبراهيم المنيسي حول الموضوع لمديونيات نادي الزمالك، لما تلاقي كل الغلط دا عشان صفقة تعرف أن في مشكلة”.

وأضاف: “لما تلاقي الناس بتتعصب أوى وبتهاجمك أوى، وتلاقي ناس تبع لجان بتهاجمك أوى، وكل ما ينتمي لقناة الأهلي بيهاجمك يبقى في حاجة غلط”.

واختتم: “هو أنا عملت حاجة غلط أوى كدا، في إيه ياجماعة، أنا ارتكبت جريمة، إيه إللي مزعلك أوي، وهنا تعرف على طول أن أنا صح ولما بقول حاجة بتبقي صح، العصبية دي دليل على أشياء أخرى”.