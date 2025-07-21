قائمة منتخب الإمارات لمعسكر النمسا استعدادا لملحق كأس العالم

أعلن الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قائمة المنتخب التي ستخوض معسكر تدريبي في النمسا استعدادا لخوض ملحق تصفيات التأهل لنهائيات كأس العالم.

وجاءت قائمة الإمارات كالتالي:

خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدليي محمد، إريك دي مينيريس، ريتشارد أوكونور، ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس مليوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماكنزي هانت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، ماجد حسن، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، ليثيري سيلفا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو أولفيرا، وكايو كانيدو.