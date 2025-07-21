وزير الرياضة يشهد مؤتمر إعلان النسخة الرابعة من "30 يوم تحدي" وماراثون العلمين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من مشروع "30 يوم تحدي"، والإعلان عن ماراثون العلمين، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، بالتعاون مع شركة بريزنتيشن لايف، بمقر مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

حضر المؤتمر الصحفي العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف،أفضل نجيب الرئيس التنفيذي لبنك سايب، تامر نصر الرئيس التنفيذي لشركة City edge، محمد سامي مدير التشغيل في مستشفى السعودي الألماني، منى عادل مدير عام شركة أديداس في مصر والمغرب، مهند خضر الرئيس التنفيذي لشركة لينا فارمز،محمد عصام زكريا المستشار الإعلامي لشركة صدارة، علي إسماعيل مؤسس move gym، ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب، أحمد عطية نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، سراج السيسي مدير قنوات أون سبور، إسلام الشاطر، الفنان سامح حسين، هشام نور مطرب الأغنية الرسمية لمبادرة ٣٠ يوم تحدي ٢٠٢٥.

ويعد مشروع "30 يوم تحدي" من المبادرات الرياضية المهمة التي تنفذها الوزارة لتشجيع المواطنين، وخاصة الشباب، على ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي، من خلال تحديات رياضية يومية ومتنوعة تمتد على مدار 30 يومًا.

قال وزير الشباب والرياضة:" المشروعات الرياضية المجتمعية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ونعتبر '30 يوم تحدي' واحدًا من المبادرات المؤثرة في نمط حياة الشباب المصري، ونسعى من خلال تلك المبادرات إلى بناء جيل رياضي واعٍ، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في الصحة والتنمية البشرية".



أكد وزير الشباب والرياضة أن إطلاق النسخة الرابعة من مشروع '30 يوم تحدي' بهدف ترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة وتشجيع المواطنين على ممارسة النشاط البدني يومياً، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة من '30 يوم تحدي' تشهد تطويرًا في آليات التنفيذ والمشاركة الرقمية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف الأعمار.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي تشجيع كافة فئات المجتمع على الانخراط في هذا المشروع الذي أصبح علامة مميزة في الوعي الصحي واللياقة البدنية، ونُراهن على التفاعل الإيجابي من الشباب عبر المنصات الإلكترونية، في ظل الدمج بين التكنولوجيا وممارسة الرياضة، ونعمل على تحفيز آلاف المشاركين في التحدي هذا العام من خلال جوائز ومسابقات وفعاليات يومية تفاعلية.

وأشار "صبحي" إلى أن ماراثون العلمين هذا العام يأتي امتدادًا لنجاحات الدولة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ونعمل على جعله فعالية سنوية عالمية على أرض مصر، موضحاً أن ماراثون العلمين بات من الأحداث الرياضية المنتظرة، ونسعى إلى رفع مستوى التنافسية والمشاركة الدولية به، مثمناً التعاون المثمر مع شركة بريزنتيشن لايف، والذي يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الرياضة المجتمعية.

ومن جهته، قال محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف:"نُثمّن دعم وزير الشباب والرياضة الذي منحنا الفرصة لنكون جزءًا من هذه الفعالية الكبرى، ومواصلة دعمه الدائم لترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية في المجتمع، وهو ما اعتدناه دومًا منه"، مؤكداً أن "30 يوم تحدي" ليس مجرد فعالية رياضية، بل هو أسلوب حياة ومبادرة تهدف إلى بناء الإنسان وتعزيز الصحة النفسية والبدنية"، مؤكداً أن "30 يوم تحدي هو دعوة مفتوحة لاكتشاف الذات، وكسر الروتين، واستعادة الشغف بالحياة، وهو منافسة يومية مع النفس لتحقيق التوازن، والهدوء، والصحة، بعيدًا عن تعقيدات الحياة وتكاليفها.

وأضاف:"أتحدث أمامكم عن التحدي الأهم في حياة كل إنسان: تحدي الصحة. فنحن اليوم لا ننافس أحدًا سوى أنفسنا، لنتغلب على التحديات ونفوز بحياة أفضل"، مشيراً إلى أن المشروع يأتي اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤمن بأن بناء الإنسان هو الأولوية، وأن الرياضة هي أحد الأعمدة الأساسية لهذا البناء.

وخلال كلمته، قال تامر نصر الرئيس التنفيذي لشركة City edge، "في سيتي إيدج للتطوير العقاري، نؤمن أن التطوير الحقيقي لا يقتصر فقط على بناء المشروعات، بل يمتد ليشمل بناء المجتمعات والاستثمار في الإنسان. ومن هذا المنطلق، يسعدنا الإعلان عن رعايتنا الرسمية وتعاوننا الاستراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة في المبادرة الوطنية "تحدي الـ 30 يوما"، والتي تنظمها شركة برزنتيشن لايف برودكشن، وهذه الشراكة في إطار التزامنا الدائم بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بدعم ثقافة الرياضة والصحة النفسية والجسدية، وتعزيز أسلوب حياة أكثر نشاطا ووعيا في المجتمع المصري".

وأضاف:"تحدي الـ 30 يوما ليس مجرد حملة رياضية، بل هو دعوة لكل مواطن ومواطنة في مصر لاتخاذ خطوة حقيقية نحو نمط حياة صحية ومتوازنة المبادرة تعتمد على تطبيق تفاعلي يتيح للمشاركين متابعة تقدمهم، وتشجيعهم على الاستمرارية وتحقيق نتائج ملموسة خلال شهر كامل، وفي سيتي إيدج، إحنا مؤمنين إن الرياضية مش مجرد نوع من الترفيه، لكنها محرك حقيقي للتنمية ومجال واعد بيفتح أبواب جديدة للاستثمار والقرص نحن نحرص دائما على أن تكون مشروعاتنا جزءا من مجتمعات مستدامة وحيوية، ونرى أن دعم هذه المبادرات الوطنية واجب علينا، وأن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل أفضل، وفخورون بشراكتنا اليوم مع وزارة الشباب والرياضة وشركة برزنتيشن لايف، ونتطلع لرؤية أثر هذه المبادرة ينتشر في كافة أنحاء الجمهورية".