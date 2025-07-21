قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: هبوط مروحيات تنقل جنودا مصابين في مستشفى سوروكا بعد حدث أمني في غزة
موعد انتهاء فصل الصيف وتراجع درجات الحرارة في مصر
مدبولي يؤكد دعم الحكومة للمؤسسات الصحفية القومية: تحسين الوضع الاقتصادي واستغلال الأصول
وزارة قطاع الأعمال تطلق مبادرة لرفع الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
العثور على أسطورة الكرة الإنجليزية فاقدا للوعي ونقله إلى المستشفى
في اليوبيل الفضي لنياحته.. البابا تواضروس يصلي قداس ذكرى مثلث الرحمات الأنبا مكاري أسقف سيناء|صور
الوزراء : تحسين وضع الصحف القومية .. والشوربجي: سداد القروض التجارية عليها
تشغيل قطار لتيسير العودة الطوعية للسودانيين وأسرهم إلى وطنهم | تفاصيل
حجز تذاكر قطار مجانية وخصم 75٪؜ لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟
أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي
وزير الخارجية النيجيرى يعلن رسميا دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو خلال منتدى الأعمال المصري النيجيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسني عبد ربه يستمتع بإجازة رومانسية مع زوجته في إندونيسيا

حسني عبد الربه
حسني عبد الربه
منار نور

نشر حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر والنادي الإسماعيلي السابق، صورًا جديدة له برفقة زوجته، خلال استمتاعهما بإجازة صيفية في إحدى الجزر الإندونيسية.

وظهر حسني عبد ربه في الصور وهو يستمتع بالأجواء الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة، برفقة زوجته، في أجواء رومانسية لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر تحدث حسني عبد ربه نجم نادي الإسماعيليالسابق، عن أسباب القيام بحملة سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي للدراويش، مؤكدًا أن نادي الإسماعيلي مخطوف من الناس اللي يستاهلوا يكونوا موجودين.

وقال حسني عبد ربه في مداخلة هاتفية عبر شاشة “dmc”: "نادي الإسماعيلي مسروق ومخطوف من الناس اللي تستاهل وجودها فيه وخدمت الدراويش، وبناشد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدولة بمساندة الإسماعيلي في الفترة المقبلة، واللي جاي أصعب من اللي فات، والدولة مشكورة وقفت مع الإسماعيلي من قبل في فكرة إلغاء الهبوط".

وأضاف: "الناس المحترمة اللي بعيد لازم تقرب، ولازم فلوس تدفع عشان يترفع إيقاف القيد، غير كدة هنكون بنهري".

وتابع: "بنتمنى جماهير الإسماعيلي وأعضاء الجمعية العمومية تبقى تاريخية عشان يكون أول نادي يسحب الثقة من الإدارة، وأنا عندي رجال أعمال محبين للإسماعيلي يقدروا يضخوا أموال مقابل إن يكون في عقود شراكة في بيع لعيب أو الاستثمار".

حسني عبد الربه الإسماعيلي أبناء الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 في البنوك

جانب من الاجتماع

مصر وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية

ارشيفيه

"ڤاليو" تقدم حلولا مالية لمبادرة Learn to Earn التي أطلقتها "روبو جاردن إيجيبت"

بالصور

إصابة سيد رجب خلال تصوير مشاهد فيلم شلة ثانوي

إصابة سيد رجب
إصابة سيد رجب
إصابة سيد رجب

لن تتوقعها .. تأثيرات مذهلة لتناول مشروب الكركديه

الكركديه
الكركديه
الكركديه

أنغام ترد بطريقتها على شائعة المرض.. تعرف على أهمية فحص البنكرياس بشكل دوري

انغام
انغام
انغام

داليا البحيرى وزوجها يثيران الجدل في الطائرة

داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة
داليا البحيرى وزوجها تثير الجدل فى الطائرة

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد