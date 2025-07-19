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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام عادل: الإسماعيلي بحاجة لخطة طويلة ودعم كبير للعودة

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

أكد إسلام عادل، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن الفريق يمر منذ فترة طويلة بظروف صعبة تستلزم خطة عمل طويلة المدى لإعادته إلى مكانته الطبيعية في الكرة المصرية، دون معاناة أو تراجع مستمر في النتائج.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج “على دكة الاحتياطي” الذي يقدمه الإعلامي أسامة أمام عبر قناة صدى البلد، شدد عادل على أهمية تصفية الأجواء داخل النادي وتوفير دعم كبير، سواء إداريًا أو فنيًا، حتى يعود الإسماعيلي إلى سابق عهده.

الظروف الصعبة فاقت التوقعات

أوضح إسلام عادل أنه كان على دراية بأن وضع النادي الإسماعيلي ليس مستقرًا قبل الانضمام، لكن الواقع كان أكثر صعوبة مما توقع، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه النادي أكبر بكثير من مجرد نتائج أو ترتيب في الدوري، بل تتعلق بالبنية الإدارية والمالية.

تجربة سابقة مع إيهاب جلال

تحدث عادل عن بداياته مع المدرب الراحل إيهاب جلال في نادي مصر للمقاصة، قائلاً: “تلك الفترة كانت مستقرة إلى حد كبير، ولكن كنا مضطرين كل موسم لبيع عدد من اللاعبين حتى نتمكن من الاستمرار. في النهاية استُنفذت كل الموارد، وأصبح من الصعب مواصلة العمل بنفس الشكل”.

تجربة ناجحة مع نادي لافيينا

أما عن تجربته في نادي لافيينا، فقال عادل إنها كانت مختلفة تمامًا، حيث تولّى إدارة النادي بشكل شامل، وليس فقط الفريق الأول. وأضاف أن مقومات النجاح كانت متوفرة بشكل واضح، مما ساهم في تحقيق نتائج مميزة على كافة المستويات


 

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