العثور على أسطورة الكرة الإنجليزية فاقدا للوعي ونقله إلى المستشفى

نُقل بول جاسكوين إلى المستشفى مجددًا، حيث عثر صديقه ستيف فورستر على لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق فاقدًا للوعي في شقته بمدينة بول الساحلية مساء الجمعة الماضي، وفقًا لصحيفة ذا صن.

ونُقل أسطورة الكرة الإنجليزية البالغ من العمر 58 عامًا في البداية إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى قريب من منزله.

ثم نُقل جاسكوين إلى غرفة عادية لتلقي مزيد من العلاج، وصرح فورستر بأن حالته مستقرة.

ويتقدم جاسكوين بالشكر للجميع على دعمهم.

وعانى أسطورة كرة القدم الإنجليزية من إدمان الكحول ومشاكل نفسية لعقود، ونتيجةً لذلك، أُدخل جاسكوين المستشفى عدة مرات، ولم تُحقق برامج إعادة التأهيل المختلفة النتائج المرجوة.