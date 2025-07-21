وصول بيراميدز إلى استاد اسبانكا أتاتورك لمواجهة باندرما سبور التركي وديا.. بالصور

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد"اسبانكا أتاتورك" في مدينة أزميت التركية استعدادا لمواجهة فريق باندرما سبور التركي في أولى وديات معسكر تركيا.

ومن المقرر أن يجرب المدير الفني لاعبي الفريق من خلال خوض اللقاء بتشكيلين مختلفين خلال الشوطين للاطمئنان على جميع أفراد المجموعة.

وأعلن المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش تشكيل اللقاء والذي يضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي- محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

وفي الشوط الثاني يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: شريف اكرامي (ويشارك زياد هيثم بعد ١٥ دقيقة)



خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر -أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - فخري لاكاي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما (ويشارك فيستون ماييلي في النصف ساعة الأخيرة)