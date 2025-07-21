كروس يفجر مفاجأة بشأن تشجيع ريال مدريد منذ الصغر

أكد الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني المعتزل، أنه لم يكن يشجع الملكي منذ الصغر.

وقال كروس في تصريحات صحفية: "لسببٍ ما، كنت أرتدي قميص لويس فيجو لريال مدريد، لم أكن أدرك حينها كم سيفيدني ذلك، لم أكن يومًا من مشجعي ريال مدريد، بل كنت مشجعًا لفيردر بريمن دائمًا".

وأضاف: “بعد انتشار الصورة، بدأ الجميع يقول إنه من مشجعي ريال مدريد منذ طفولته، رغم أن ذلك غير صحيح.. لكنها كانت صورة مفيدة للغاية بالنسبة لي”.

يذكر أن توني كروس قد اعتزل كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة من الألقاب مع ريال مدريد.