موعد انضمام إبراهيم عادل لمعسكر الجزيرة في إسبانيا

كشف جمال النعيمي، الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي، موعد انضمام إبراهيم عادل لمعسكر الفريق في إسبانيا.

وقال النعيمي، فى تصريحات نقلتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن قرار استمرار المدرب المغربي الحسين عموتة مع الفريق جاء من قبل الإدارة العليا، إلا أنه سيكون هناك متابعة وتقييم مستمر للنتائج والأداء، وتحديداً في بداية الموسم.

وأشار إلى أن الجزيرة يسعى دائماً لاستثمار أمواله فى سوق الانتقالات فى صفقات تحقق الإضافة المطلوبة، وأن رحيل عدد كبير من اللاعبين جاء بسبب عدم امتلاكهم فرصة اللعب مع الفريق في الموسم المقبل، ما جعله الخيار الأنسب، وأن هناك عملا مستمرا لتدعيم الصفوف قائلا: “عدم اكتمال صفقة مدافع الكاميرون جان كاستيلو تعود إلى أنه غير جاد، والجزيرة لا يريد هذه النوعية من اللاعبين، وأن هناك قلب دفاع بسجل ممتاز فى طريقه للانضمام عوضاً عنه، وأنه أفضل من كاستيلو”.

واختتم: “نعمل على ضم لاعب مقيم عمره 22 عاماً، يلعب مع منتخب بلاده الأولمبي، ومع نادٍ عالمي، وسيكون أغلى صفقة للنادي في هذا الصيف، كما توجد ضمن الخيارات مراكز الظهير ومهاجم على مستوى عالٍ، ونركز على سد الخانات التي تحتاج للتدعيم من الموسم الماضي، وأن جميع اللاعبين القادمين بموافقة المدرب، ولن يأتي أي لاعب إلا بموافقته”.