استاد القاهرة يحتضن وديات ناشئي اليد استعدادا لمونديال 2025

تبدأ غدا على صالات استاد القاهرة الدولي أولى اللقاءات الودية لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد، تحت قيادة المدير الفني طارق محروس، وذلك ضمن برنامج الإعداد المكثف لخوض بطولة العالم تحت 19 عاما، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل.

ويخوض "أحفاد الفراعنة" وديتين هذا الأسبوع أمام فريقي القناة والمعادي يومي الثلاثاء والأربعاء، ضمن المرحلة الأولى من التجهيزات الفنية والبدنية، بينما تتضمن المرحلة الثانية خوض مباراتين قويتين نهاية يوليو، الأولى أمام منتخب تونس في 28 يوليو، والثانية ضد منتخب السعودية يوم 30 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن توزع مباريات البطولة على عدد من الصالات الكبرى في مصر، حيث تحتضن صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مواجهات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تستضيف صالة العاصمة الإدارية مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة.

وتقام مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على الصالة رقم 2 باستاد القاهرة، بينما تلعب مواجهات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي.

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، الجهة المنظمة للبطولة، أن جميع مباريات البطولة ستبث حصريا عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، بالإضافة إلى منصة "كورة بلس"، لتوفير تغطية شاملة للجماهير داخل مصر وخارجها، بما يعزز من الترويج للبطولة عالميا تحت شعار: "مصر تستقبل العالم".

كما تواصل الشركة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد عقد اجتماعات مكثفة في إطار الاستعدادات النهائية، لضمان تنظيم البطولة بأعلى معايير الجودة والاحترافية، بما يليق باسم مصر وقدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

مجموعات مونديال الناشئين لكرة اليد – مصر 2025

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت – النمسا

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب – كوسوفو

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا – الجزائر

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك

المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية – البحرين

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك – الولايات المتحدة الأمريكية