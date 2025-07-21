الهلال ينسحب من السوبر .. ورد عاجل من الاتحاد السعودي

يغيب الهلال عن كأس السوبر السعودي 2025-2026، المقرر إقامته الشهر المقبل، وسط جدول مبارياته المزدحم.



أنهى الهلال موسم الدوري السعودي للمحترفين الأخير في المركز الثاني خلف الاتحاد، البطل، في أواخر مايو، بعد خروجه من ربع نهائي كأس الملك ونصف نهائي دوري أبطال آسيا.



ثم توجه النادي، ومقره الرياض، إلى الولايات المتحدة، حيث استهل مشواره في كأس العالم للأندية في 18 يونيو بمواجهة العملاق ريال مدريد.

وصلوا إلى مراحل خروج المغلوب، حيث فاجأوا مانشستر سيتي في دور الستة عشر قبل أن يخسروا أمام فلومينينسي في ربع النهائي في 4 يوليو.

ستُقام كأس السوبر السعودي في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس في هونغ كونغ، حيث تبدأ منافسات الدوري عادةً في أواخر أغسطس.



أدت مشاركتهم في كأس العالم للأندية، وما تلاها من تعقيدات في رحلات الطيران، إلى "تقليص إجازات اللاعبين السنوية إلى 24 يومًا فقط في حالة الانسحاب، و21 يومًا في حالة مشاركة النادي في كأس السوبر"، حيث تمنحهم القواعد "إجازة سنوية بحد أدنى 28 يومًا"، وفقًا لبيان النادي.

واضطر الهلال إلى تأجيل استعداداته للموسم الجديد، "مما زاد من اختلال التوازن التنافسي بين الأندية المشاركة"، وفقًا للبيان، مستشهدًا برسالة موجهة إلى الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ردًا على ذلك، أنه "سيبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة من خلال اللجان المختصة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.