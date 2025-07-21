قبل موافقة بتروجيت انتقاله للزمالك.. رسالة مؤثرة لـ حامد حمدان ‏

وجه حامد حمدان، لاعب بتروجت، رسالة مؤثرة عبر حسابه على "إنستجرام"، عبر فيها عن حالته النفسية وسط أنباء رحيله المحتمل إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب اللاعب في "ستوري" عبر حسابه الرسمي: "مساء الخير.. عمومًا الإنسان بيمر بضغوطات نفسية تؤدي أحيانا للعزلة وضيق الخاطر، الحمد لله".

وتأتي هذه الرسالة في ظل تمسك حمدان بالانتقال إلى الزمالك، رغم تمسك إدارة بتروجت ببقائه ورفضها التفريط فيه، وهو ما أدى إلى استبعاده من المران الجماعي، وخوضه تدريبات فردية فقط.

وكان قد تقدم حمدان بطلب رسمي جديد لإدارة ناديه للسماح له بالرحيل، مستندا إلى تدهور علاقته بالمدير الفني سيد عيد، مؤكدا أن الاستمرار أصبح صعبا من الناحية النفسية والفنية.

في المقابل، يواصل مسؤولو الزمالك التواصل مع اللاعب، وأبلغوه بأن المفاوضات لا تزال قائمة لإنهاء الصفقة خلال الفترة المقبلة.