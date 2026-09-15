لمنعها من الزواج.. القبض على شخص تعدى على شقيقته بمساعدة والده بالغربية

كشفت الأجهزة الأمننية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقته "من ذوى الهمم" وإحداث إصابتها لمنعها من الزواج بالغربية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لمركز شرطة السنطة من إحدى السيدات وبرفقتها شقيقتها "من ذوى الهمم" بتضررها من قيام (شقيقهما – ووالدهم) بالتعدى على شقيقتها المذكورة بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة لتقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورغبتها فى الإرتباط ورفض المشكو فى حقهما ذلك.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهم إعترفا بإرتكابهما الواقعة وعللا ذلك لسوء سلوك الشخص المتقدم لخطبتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.. وتم أخذ التعهد اللازم على شقيقة المجنى عليها بحسن رعايتها.









