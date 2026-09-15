واقعة المقاولون تقلب حسابات عموتة.. سر استبعاد علي محمود من الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

تسارعت الأحداث داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل ساعات من مواجهة أبو قير للأسمدة بعدما كشف مصدر داخل النادي عن كواليس جديدة وراء غياب علي محمود عن قائمة الفريق للمباراة مؤكدًا أن القرار لم يكن مرتبطًا برؤية فنية بحتة كما تردد وإنما جاء على خلفية موقف حدث خلال مباراة المقاولون العرب في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة أبو قير للأسمدة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب واستعادة الانتصارات وسط اهتمام كبير من الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة بالتفاصيل الصغيرة قبل اللقاء.

ماذا حدث بين عموتة وعلي محمود؟

وحسب مصدر داخل الأهلي فإن استبعاد علي محمود من حسابات مباراة أبو قير للأسمدة جاء نتيجة حالة من الغضب لدى الحسين عموتة تجاه اللاعب بسبب رد فعله عقب استبداله خلال مواجهة المقاولون العرب.

وأوضح المصدر أن اللاعب كان ضمن قائمة الأهلي في المباريات الأربع السابقة التي خاضها الفريق في الدوري قبل أن يغيب عن قائمة مباراة أبو قير للأسمدة وهو ما يؤكد أن القرار الحالي لا يرتبط باستبعاد فني مستمر أو تراجع في الحسابات الخاصة باللاعب.

ويرى الجهاز الفني أن التعامل مع قرارات المدير الفني داخل الملعب وخارجه يمثل جزءًا أساسيًا من الانضباط الذي يسعى عموتة إلى فرضه منذ توليه المسؤولية ولذلك جاء القرار باستبعاد اللاعب من المباراة التالية بعد الواقعة التي أثارت غضب المدير الفني.

عمر الساعي يدخل القائمة

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة أبو قير للأسمدة انضمام عمر الساعي بدلًا من علي محمود في إطار التغييرات التي أجراها الجهاز الفني على المجموعة التي ستخوض المباراة.

ويمنح وجود الساعي الجهاز الفني خيارات إضافية على مستوى التحرك الهجومي وصناعة اللعب خاصة أن عموتة يرغب في امتلاك أكثر من حل خلال المباراة في ظل توقعاته بأن يلجأ أبو قير للأسمدة إلى التنظيم الدفاعي ومحاولة تضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلًا من محمد الشناوي ياسين مرعي أشرف داري هادي رياض طاهر محمد طاهر أحمد رضا سفيان بن جديدة منصف بقرار أكرم توفيق مروان عطية حسين الشحات عمر الساعي أشرف بن شرقي محمد مجدي أفشة إمام عاشور توفيق محمد أحمد سيد زيزو كريم فؤاد محمد هاني مصطفى شوبير وحمزة علاء.

معسكر الأهلي

وفي معسكر الأهلي ركز الحسين عموتة خلال الساعات الماضية على تجهيز لاعبيه ذهنيًا وفنيًا للمباراة مع التأكيد على ضرورة التعامل مع أبو قير للأسمدة بجدية كاملة وعدم التأثر بفوارق الأسماء أو الإمكانات بين الفريقين.

وعقد المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة استعرض خلالها عددًا من المباريات السابقة لأبو قير للأسمدة بهدف تعريف لاعبيه بطريقة لعب المنافس وأبرز التحركات التي يعتمد عليها في بناء الهجمات والدفاع.

وحرص عموتة على توضيح نقاط القوة التي يجب التعامل معها بحذر إلى جانب الثغرات التي يمكن استغلالها مطالبًا لاعبيه بمحاولة فرض شخصية الأهلي منذ بداية اللقاء وعدم منح المنافس فرصة للدخول في أجواء المباراة.

ويولي المدير الفني أهمية خاصة لبداية المباراة خصوصًا أن الأهلي يخوض اللقاء بهدف تحقيق الفوز والحفاظ على موقعه في سباق الصدارة وهو ما يجعل التعامل مع المواجهة منذ الدقائق الأولى عنصرًا مهمًا في خطته.

حيرة في الجبهة اليمنى

ولا يزال مركز الظهير الأيمن يمثل أحد الملفات التي لم يحسمها عموتة بشكل نهائي قبل المباراة في ظل وجود أكثر من لاعب يمكنه المشاركة في هذا المركز.

وتبدو فرص محمد هاني هي الأكبر للبدء أساسيًا أمام أبو قير للأسمدة إلا أن الجهاز الفني يحتفظ بخيارات أخرى تتمثل في كريم فؤاد وأكرم توفيق وهو ما يؤجل الإعلان النهائي عن اللاعب الذي سيبدأ المباراة إلى اللحظات الأخيرة.

ويبحث عموتة عن التوليفة الأكثر ملاءمة لطبيعة المباراة خاصة أن الأهلي يحتاج إلى ظهير قادر على منح الفريق زيادة هجومية وفي الوقت نفسه الحفاظ على التوازن الدفاعي حال فقدان الكرة.

جلسة خاصة مع سفيان بن جديدة

في جانب آخر من تحضيرات الأهلي حرص الحسين عموتة على عقد جلسة خاصة مع المغربي سفيان بن جديدة في إطار محاولاته المستمرة لرفع معدلات الثقة لدى اللاعب والاستفادة من إمكاناته الهجومية.

وتحدث عموتة مع اللاعب بشأن بعض التفاصيل الفنية وطالبه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح له أمام مرمى المنافس وعدم الاكتفاء بالتحركات الجيدة مع ضرورة تحويل تلك التحركات إلى أهداف أو مساهمة مباشرة في صناعة الخطورة.

ويبدو أن الجهاز الفني يراهن على قدرة بن جديدة على تقديم إضافة هجومية خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار حصوله على فرص للمشاركة وهو ما يجعل مباراة أبو قير للأسمدة فرصة جديدة أمام اللاعب لإثبات نفسه داخل حسابات المدير الفني.