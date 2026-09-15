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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سمير كمونة: عموتة يحتاج 5 مباريات إضافية.. والدفاع أكبر مشاكل الأهلي

عموتة
عموتة
يارا أمين

أكد سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل تقييم تجربته مع الفريق.

وقال كمونة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "حسين عموتة يحتاج وقت مش أقل من 5 مباريات أخرى، ولو الأمور تحسنت، ولو في تعثر في الأداء أو النتائج وعلامات استفهام في بعض الأمور، لازم وقتها يكون فيه وقفة".

وأضاف: "الأهلي عنده ميزة إنه بيمنح المدرب مساحة إنه يشتغل، ولا يتدخل في الفنيات ولا يجري تغييرات في ربع الموسم".

وتابع: "حسين عموتة مدرب مميز، ولكن أنصحه بأنه يخف عصبية على الخط، ويلعب كل لاعب في مركزه، بجانب تظبيط خط الدفاع، لأن الأهلي عنده مشكلة دفاعية".

وأردف: "أنصح عموتة بالاعتماد على أشرف داري في مباراة أبوقير للأسمدة، وهو لاعب دولي وعنده خبرات وسيفيد خط الدفاع".

وواصل: "أطالب جماهير الأهلي بمساندة الفريق في الفترة القادمة، وبعد التعادل مع المقاولون العرب، هيحصل فوقان في الفريق".

وعن استبعاد علي محمود، قال: "استبعاد علي محمود طبيعي، نظرًا لتواجد عدد كبير من اللاعبين في الفريق".

وأوضح: "أتمنى تواجد إمام عاشور على الدائرة، لأنه مميز في اللعب من العمق وفي الاختراق، على أن يتواجد زيزو وبن شرقي في الجناحين، وأمامهم بن جديدة".

واختتم: "كريم الدبيس لاعب مميز ويذكرني بعلي معلول، ولا أعرف سبب عدم الاعتماد عليه في الأهلي في الوقت الحالي، وهو أفضل من يشغل مركز الظهير الأيسر في الفريق".

سمير كمونة الأهلي منتخب مصر حسين عموتة النادي الأهلي cbc

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