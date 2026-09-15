حمادة المصري: الأهلي يفتقد شخصيته.. وأرشح هذا الرباعي للمربع الذهبي في الدوري

أكد حمادة المصري، نجم النادي الأهلي السابق، أن جميع فرق الدوري المصري تمتلك الأمل والحظوظ للتواجد في المربع الذهبي، مرشحاً أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا لحجز مقاعدهم في قمة الترتيب مع نهاية الموسم.

وأوضح المصري عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن نادي الزمالك يعيش حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة المدرب معتمد جمال، كاشفا عن أمنياته بعدم رحيله واستمرار مسيرته مع الفريق.

وطالب المصري، إدارة النادي الأهلي بضرورة توفير الدعم الكامل للمدير الفني المغربي الحسين عموتة لمساعدته على إعادة الفريق مجدداً إلى سكة الانتصارات ومنصات التتويج.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن نتائج الفارس الأحمر تحت قيادة عموتة تعد مقبولة، إلا أن الأداء العام يحتاج إلى تحسن كبير، مضيفاً أن الفريق يبدو بلا هوية واضحة في الملعب ويفتقد بشدة لـ شخصية الأهلي المعتادة التي تميزه تاريخياً.