سيراميكا كليوباترا يحسم مواجهة البنك الأهلي بثنائية ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا

واصل فريق سيراميكا كليوباترا نتائجه القوية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة.

سيراميكا يعتلي صدارة الدوري مؤقتًا

وفرض سيراميكا كليوباترا سيطرته على مجريات اللقاء، قبل أن ينجح في فك شفرة دفاع البنك الأهلي مع بداية الشوط الثاني، ليترجم أفضليته إلى هدف أول منح الفريق دفعة قوية لاستكمال المباراة بأريحية أكبر.

وتقدم سيراميكا عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 49، بعدما استغل وجوده داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية فشل حارس البنك الأهلي في التعامل معها، لتستقر الكرة داخل الشباك ويعلن عن تقدم فريقه.

وحاول البنك الأهلي تنظيم صفوفه والبحث عن رد سريع، إلا أن سيراميكا حافظ على تفوقه وواصل تهديد مرمى منافسه، حتى تمكن عمرو قلاوة من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 65.

وجاء الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع حارس البنك الأهلي إيقافها، لتصبح مهمة سيراميكا أكثر سهولة خلال الدقائق المتبقية من المباراة.

ورغم محاولات البنك الأهلي لتقليص الفارق، نجح لاعبو سيراميكا في الحفاظ على تقدمهم حتى النهاية، ليخرج الفريق بثلاث نقاط ثمينة.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة، ليصعد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، بينما ظل البنك الأهلي عند 6 نقاط ليحتل المركز العاشر.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - سمير العراقي - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد بسام - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - أيمن موكا - عمرو السولية - محمد شيكا - خالد النبرصي.



وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا



حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار ، داو سيريل، أحمد متعب، خالد شيفو

خط الوسط: على حمدي، محمد بن شرقي ، أحمد مدبولى

خط الهجوم: ياو أنور ، أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل