بشكل رسمي.. الزمالك ينهي كل الإجراءات الخاصة بضم صفقة جديدة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن انهاء كل إجراءات انضمام صفقة جديدة داخل نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الزمالك ينهي كل الإجراءات الخاصة بصفقة محمد إسماعيل ليصبح لاعبا في القلعة البيضاء بشكل رسمي”.

وحصل مسؤولو نادي الزمالك على توقيع محمد إسماعيل مدافع فريق زد، على عقود انتقال للفريق الأبيض لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد موافقة مسؤولي نادي زد على انتقال اللاعب للزمالك في الموسم المقبل، وتشهد الفترة الحالية الاتفاق على كافة التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة.

وأوضح مصدر بالنادي الأبيض أن اللاعب ينتظر حسم باقي التفاصيل بين الناديين من أجل الخضوع للكشف الطبي والانضمام لتدريبات الزمالك في الفترة المقبلة.