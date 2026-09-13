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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة : حصلنا على نصف قيمة صفقة محمود صلاح

محمود صلاح
محمود صلاح
عمرو مصطفى

كشف شريف الخشاب، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة انتقال محمود صلاح إلى النادي الأهلي.

غزل المحلة : حصلنا على نصف قيمة صفقة محمود صلاح

 

وأوضح الخشاب أن نادي غزل المحلة حصل حتى الآن على نصف القيمة المالية الخاصة بصفقة انتقال اللاعب، مشيرًا إلى أن النادي يواصل متابعة باقي المستحقات المتعلقة بالصفقة.

وتأتي تصريحات المدير الرياضي لغزل المحلة في ظل الاهتمام المتزايد بمحمود صلاح، الذي يقدم مستويات لافتة مع فريقه، وسط إشادات بإمكاناته الفنية وقدرته على التطور خلال الفترة المقبلة، في انتظار حصول النادي على كامل قيمة الصفقة وفقًا للاتفاق المبرم بين الأطراف.

شريف الخشاب: محمود صلاح أفضل من زيزو وبن شرقي ويحتاج الدعم والمساندة

 

أكد شريف الخشاب، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن محمود صلاح لاعب فريق الأهلي يمتلك إمكانات فنية كبيرة تجعله أفضل من الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، من وجهة نظره.

الخشاب يتغزل في محمود صلاح
وأوضح الخشاب أن اللاعب يستحق الحصول على الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إمكاناته تؤهله للتألق وتقديم مستويات مميزة مع الفريق.

وشدد المدير الرياضي لغزل المحلة على أهمية توفير الأجواء المناسبة لمحمود صلاح، ومنحه الثقة الكاملة، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري والإداري سيكون عاملًا مهمًا في تطوير مستواه وإظهار قدراته بالشكل الأمثل.

لا خصم من صفقة محمود صلاح.. غزل المحلة يحصل على قيمة انتقاله للأهلي كاملة


نفى مصدر مطلع ما تردد بشأن خصم 7 ملايين جنيه من قيمة انتقال محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، إلى الأهلي، بسبب التصريحات التي أدلى بها شريف الخشاب، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، حول التفاصيل المالية للصفقة.

وأوضح المصدر أنه لا يوجد أي بند في عقد انتقال اللاعب ينص على خصم أي مبالغ مالية من قيمة الصفقة بسبب تصريحات مسؤولي غزل المحلة أو إحالة المدير الرياضي للتحقيق.

وشدد على أن نادي غزل المحلة سيحصل على كامل قيمة صفقة محمود صلاح، وفقًا للبنود المتفق عليها والمثبتة في عقد انتقال اللاعب إلى الأهلي.

محمود صلاح المحلة غزل المحلة الأهلي شريف الخشاب

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