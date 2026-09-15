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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نصبوا على مواطنين.. القبض على المسئولين عن شركتين لإلحاق العمالة بالخارج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (القائمين على إدارة شركتين "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج - كائنتان بدائرة قسمى شرطة النزهة والمقطم بالقاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم (شخصين ، إحدى السيدات "لأحدهم معلومات جنائية") ، وضُبط بحوزتهم (صور ضوئية من جوازات سفر للمواطنين – عقود عمل – صور ضوئية لتأشيرات عمل – 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – أكلاشيه – صور إعلان للشركتين)..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النصب شركتين

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