حشيش أون لاين.. ضبط أدمن صفحة لبيع المخدرات على الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من صبط شخص يدير صفحة لبيع المخدرات على الانترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.





وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد الترويج لبيع المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.