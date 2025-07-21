4 وديات أخيرة تجهز منتخب الناشئين لمونديال اليد

استقر طارق محروس المدير الفني لمنتخب الناشئين لكرة اليد على خوض أربع مباريات ودية أخيرة قبل خوض بطولة العالم المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل .

يبدأ منتخب الناشئين بمواجهة فريق القناة الاول غدا الثلاثاء ثم يلعب مع الفريق الاول للمعادي ثم يواجه السعودية يوم 28 يوليو ويختتم مواجهاته بودية تونس 30 يوليو الجاري .

ويلعب منتخب الناشئين في بطولة العالم ضمن مجموعة تضم كلا من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

وخاض منتخب الناشئين مجموعة من المباريات الودية القوية خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل خوض بطولة العالم.